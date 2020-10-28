В Госдуме предложили разместить у аптек контейнеры для утилизации масок

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что ежедневно в России вне больниц образуется 15 млн единиц медицинских отходов, которые могут быть инфицированы.

«Поэтому мы сейчас предложили два законопроекта. Первый касается лицензирования обращения с медицинскими отходами, чтобы это было построено так же, как это происходит сегодня у нас в больницах. Потому что больничные отходы — их обезвреживают, их утилизируют», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, вариантов может быть много, начиная с установки отдельных контейнеров.

«Точно так же, как сегодня ставятся отдельные контейнеры для пластика. Он же потом не везётся на полигон. То, что вы бросили в этот отдельный контейнер, поедет на отдельный завод, который с этим отдельно будет работать, потому что для них это уже сырьё, они на нём заработают деньги», — пояснил Бурматов.

Он отметил, что то же самое может быть сделано для масок, респираторов, перчаток, экранов, очков и всего остального.

Как полагает депутат, подобную инфраструктуру можно было бы создать в непосредственной близости к аптекам.

Бурматов напомнил, что маски производятся из нетканого материала, который разлагается не меньше, чем пластиковая бутылка.

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