В Воронежской области занято более 90% коек для больных COVID-19

Короткая ссылка
В Воронежской области занято более 90% коечного фонда для больных COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения региона.
В Воронежской области занято более 90% коек для больных COVID-19
  • РИА Новости

«По мониторингу фактического состояния и заполнения коек для больных COVID-19 (создано в регионе), коек — 4813, занято пациентами — 4472, свободно — 341», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 1 ноября число коек для пациентов с коронавирусом будет увеличено на 135.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал инциденты с оказанием помощи больным с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить