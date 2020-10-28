В Воронежской области занято более 90% коек для больных COVID-19

В Воронежской области занято более 90% коечного фонда для больных COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения региона.

«По мониторингу фактического состояния и заполнения коек для больных COVID-19 (создано в регионе), коек — 4813, занято пациентами — 4472, свободно — 341», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 1 ноября число коек для пациентов с коронавирусом будет увеличено на 135.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал инциденты с оказанием помощи больным с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионах.