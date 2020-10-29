В Московской области завершается сезон работы летних кафе

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В Московской области завершается сезон работы летних кафе, они закроются 1 ноября, демонтаж продлится до 15 ноября.
В Московской области завершается сезон работы летних кафе
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«В текущем году в Московской области работало более 580 летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания», — цитирует издание министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

Глава ведомства добавил, что больше всего сезонных кафе работало в Сергиевом Посаде, Подольске, Серпухове, Мытищах и Одинцовском округе.

В Москве с 19 октября вступили в силу новые правила посещения ночных заведений, работающих с 00:00 до 06:00. Теперь вход на дискотеки, в ночные клубы и бары будет возможен только после сканирования на входе QR-кода или отправки смс на специальный короткий номер.

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