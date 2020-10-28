В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Кировской области выявили 148 случаев COVID-19, заявили в региональном Минздраве.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Об этом сообщает progorod43.

На лечении в госпиталях находятся 2947 пациентов с подтверждённым диагнозом, ещё 12 511 лечатся дома.

За последние 24 часа с выздоровлением выписан 451 человек, в том числе 134 из инфекционных госпиталей. Также выполнено 823 исследования лёгких на КТ.

Кроме того, в Санкт-Петербурге за сутки более 33 тыс. человек прошли обследование на наличие коронавируса. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Под медицинским наблюдением находятся 3625 человек, в том числе 47 — в обсерваторе, 1731 пациент контактный и 1847 — на самоизоляции.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал ситуацию с антителами при COVID-19.

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