В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Кировской области выявили 148 случаев COVID-19, заявили в региональном Минздраве.

Об этом сообщает progorod43.

На лечении в госпиталях находятся 2947 пациентов с подтверждённым диагнозом, ещё 12 511 лечатся дома.

За последние 24 часа с выздоровлением выписан 451 человек, в том числе 134 из инфекционных госпиталей. Также выполнено 823 исследования лёгких на КТ.

Кроме того, в Санкт-Петербурге за сутки более 33 тыс. человек прошли обследование на наличие коронавируса. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Под медицинским наблюдением находятся 3625 человек, в том числе 47 — в обсерваторе, 1731 пациент контактный и 1847 — на самоизоляции.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал ситуацию с антителами при COVID-19.