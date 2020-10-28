В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Челябинской области зафиксировали 148 случаев коронавируса, заявили в региональном оперштабе.
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU.

Всего с начала пандемии выявили 19 804 заболевших. В настоящее время лечение проходят 4302.

За последние 24 часа выздоровели 28 жителей, в общей сложности — 14 839.

Также стало известно, что в Тамбовской области зарегистрировали 87 случаев COVID-19 за сутки. В больницах находятся 726 человек, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусом достигает 9570, в том числе 2723 без клинических проявлений.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал ситуацию с антителами при COVID-19.

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