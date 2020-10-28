В Свердловской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

За сутки в Свердловской области выявили 291 случай COVID-19, заявили в региональном оперштабе.

Об этом сообщает URA.RU.

«Состояние 273 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 220 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 147 — на аппаратах ИВЛ», — заявили в оперштабе.

Пациентов в состоянии средней тяжести насчитывается 991. Остальные — в удовлетворительном.

Общее количество выздоровевших достигло 27 397. Всего с начала пандемии заболели 35 360 жителей.

Также стало известно, что в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах зарегистрировано 519 случаев коронавируса. Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на оперштаб.

За последние сутки выписаны 108 жителей ХМАО, 76 — ЯНАО, 71 — Тюменской области.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал ситуацию с антителами при COVID-19.