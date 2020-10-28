В ХМАО продлили карантин до 15 ноября

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова продлила карантин до 15 ноября.
В ХМАО продлили карантин до 15 ноября
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

Режим обязательной самоизоляции действует для граждан старше 65 лет, граждан с хроническими заболеваниями, а также для беременных.

В постановлении также говорится о введении ограничений на деятельность общепита по времени — теперь они могут работать с 6:00 до 23:00.

Круглосуточное обслуживание допускается только навынос. Ограничение не касается общепита, расположенного на территории аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что за сутки в России зафиксировали 16 202 случая коронавируса.

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