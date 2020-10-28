В ХМАО продлили карантин до 15 ноября
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.
Режим обязательной самоизоляции действует для граждан старше 65 лет, граждан с хроническими заболеваниями, а также для беременных.
В постановлении также говорится о введении ограничений на деятельность общепита по времени — теперь они могут работать с 6:00 до 23:00.
Круглосуточное обслуживание допускается только навынос. Ограничение не касается общепита, расположенного на территории аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что за сутки в России зафиксировали 16 202 случая коронавируса.