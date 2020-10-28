Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
- РИА Новости
«Ситуация продолжает осложняться, среднесуточный темп прироста заболеваемостью у нас составляет 1%, но при тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно», — сообщила вице-премьер.
Она отметила, что «в регионах ситуация различается».
Так, по её словам, «на конец прошлой недели в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости, в 18 регионах ситуация нестабильная, в 29 регионах ситуация относительно стабильная, но в 19 из них она стабилизировалась на высоких уровнях фиксации заболевания».
По данным на 28 октября, в России за сутки выявили 16 202 новых случая коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 563 976 пациентов с COVID-19.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.