Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента России с членами правительства рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

«Ситуация продолжает осложняться, среднесуточный темп прироста заболеваемостью у нас составляет 1%, но при тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно», — сообщила вице-премьер.

Она отметила, что «в регионах ситуация различается».

Так, по её словам, «на конец прошлой недели в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости, в 18 регионах ситуация нестабильная, в 29 регионах ситуация относительно стабильная, но в 19 из них она стабилизировалась на высоких уровнях фиксации заболевания».

По данным на 28 октября, в России за сутки выявили 16 202 новых случая коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 563 976 пациентов с COVID-19.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.