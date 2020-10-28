Дерматолог рассказала о вызывающих сыпь и аллергию масках

Завкафедрой дерматовенерологии и косметологии Медицинской академии им. Георгиевского КФУ, доктор медицинских наук и профессор Ольга Притуло рассказала о вызывающих сыпь и аллергию масках.

«Маска должна быть сертифицирована. Естественно, их надо менять постоянно. Если этого не делать, маска станет не барьером, а рассадником инфекции. Для ношения подходит только хлопок или вискоза. Они не вызывают аллергии. И покупать маски надо только в медорганизациях, а с рук самодельные маски ни при каких условиях не брать», — рассказала эксперт в беседе с РИА Новости Крым.

По словам врача, сыпь от ношения маски — явление достаточно редкое, но возможное.

«Сыпь начинается тогда, когда маску не снимают по четыре-пять часов. А мы все знаем, что её надо менять каждые два часа», — уточнила Притуло.

Эксперт пояснила, что если работа связана с постоянным ношением маски, то раздражение будет — так или иначе. Если возник дерматит, то необходимо применять успокаивающие кремы, например на цинковой основе.

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