Госдума одобрила законопроект о бюджете России на ближайшие три года
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Об этом сообщает ТАСС.
Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2021 году предусмотрены в объёме 18,8 трлн рублей, в 2022 году — 20,6 трлн рублей, в 2023 году — 22,3 трлн рублей.
Расходы бюджета в 2021 году составят 21,52 трлн рублей, в 2022 году — 21,88 трлн рублей, в 2023 году — 23,67 трлн рублей.
Ранее Счётная палата России совместно с Институтом экономической политики имени Е.Т. Гайдара оценила перспективы экономического развития страны и подготовила макроэкономический прогноз на 2021—2023 годы.