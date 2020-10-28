Госдума одобрила законопроект о бюджете России на ближайшие три года

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о федеральном бюджете страны на 2021—2023 годы.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2021 году предусмотрены в объёме 18,8 трлн рублей, в 2022 году — 20,6 трлн рублей, в 2023 году — 22,3 трлн рублей.

Расходы бюджета в 2021 году составят 21,52 трлн рублей, в 2022 году — 21,88 трлн рублей, в 2023 году — 23,67 трлн рублей.

Ранее Счётная палата России совместно с Институтом экономической политики имени Е.Т. Гайдара оценила перспективы экономического развития страны и подготовила макроэкономический прогноз на 2021—2023 годы.