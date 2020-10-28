Более 58,7 млн тестов на коронавирус проведено в России

Более 58,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В России проведено более 58,7 млн тестов на коронавирус», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «под меднаблюдением остаётся 357 652 человека».

Также сообщается, что за сутки в России провели 506 тыс. тестов на коронавирус.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на форуме «Здоровое общество 2020» назвал число зарегистрированных в России тест-систем для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.