Глава Находки выздоровел и вернулся к работе
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«Руководитель городского округа прошёл необходимый курс лечения и сейчас чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении городской администрации.
Отмечается, что Магинский приступил к выполнению служебных обязанностей 28 октября.
Он выразил благодарность врачам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом.
19 октября Тимур Магинский был госпитализирован из-за выявленной у него коронавирусной инфекции COVID-19.