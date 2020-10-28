Глава Находки выздоровел и вернулся к работе

Глава Находки Тимур Магинский, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, выздоровел и вернулся на работу.

«Руководитель городского округа прошёл необходимый курс лечения и сейчас чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении городской администрации.

Отмечается, что Магинский приступил к выполнению служебных обязанностей 28 октября.

Он выразил благодарность врачам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

19 октября Тимур Магинский был госпитализирован из-за выявленной у него коронавирусной инфекции COVID-19.