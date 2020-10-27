Рыболовное судно загорелось у причала в Мурманске

Судно, находившееся на ремонте у причала в Мурманске, загорелось.

«По оперативной информации, судно находилось на ремонте, экипаж судна — три человека — эвакуирован, пострадавших нет. Горят две каюты и мастерская на общей площади 30 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение МЧС.

По данным мурманской транспортной прокуратуры, возгорание произошло при производстве сварочных работ.

К ликвидации пожара привлечены 35 человек и девять единиц техники.

Ранее сообщалось, что повреждённый при взрыве танкер отбуксируют в район порта Кавказ.