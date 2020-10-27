Найдены останки предполагаемых членов экипажа «Генерала Ази Асланова»

Следователи обнаружили останки, предположительно, пропавших членов экипажа танкера «Генерал Ази Асланов», на котором 24 октября произошёл взрыв, когда судно находилось в Азовском море.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены, предположительно, останки пропавших членов экипажа, для установления личности погибших назначены генетические экспертизы», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Вечером 24 октября на судне под российским флагом в акватории Азовского моря произошёл взрыв. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности.

По данным ведомства, на танкере произошло возгорание взрывоопасной смеси груза — легковоспламеняющейся жидкости.

После инцидента с танкера эвакуировали десять членов экипажа, ещё трое оказались за бортом, их поиски продолжаются.