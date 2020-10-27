Иммунолог дал прогноз по развитию ситуации с COVID-19

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов дал прогноз по развитию ситуации с COVID-19.

«Без сомнения, пандемия остановится, когда иммунная прослойка достигнет 60—70%», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, ограничительные меры могут затормозить процесс, чтобы сократить нагрузку на больницы.

Как отметил Жемчугов, для вируса границ нет.

«Ночная жизнь — разгульная, маски точно там не носят, это рассадник коронавируса, поэтому и многие страны вводят комендантский час», — добавил он в беседе с НСН.

Ранее вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов оценил ситуацию с COVID-19.