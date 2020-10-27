Иммунолог дал прогноз по развитию ситуации с COVID-19
- Reuters
«Без сомнения, пандемия остановится, когда иммунная прослойка достигнет 60—70%», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, ограничительные меры могут затормозить процесс, чтобы сократить нагрузку на больницы.
Как отметил Жемчугов, для вируса границ нет.
«Ночная жизнь — разгульная, маски точно там не носят, это рассадник коронавируса, поэтому и многие страны вводят комендантский час», — добавил он в беседе с НСН.
Ранее вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов оценил ситуацию с COVID-19.