В Петербурге рассказали о работе по строительству социальных объектов

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Руководитель петербургской Службы государственного строительного надзора и экспертизы Владимир Болдырев рассказал о работе по строительству социальных объектов.
В Петербурге рассказали о работе по строительству социальных объектов
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В беседе с «Петербургским дневником» он отметил, что 30 новых соцобъектов до конца года — это обычная хорошая практика.

«Я считаю, что количество социальных объектов можно наращивать, Петербург этого заслуживает. Я хочу отметить, что вице-губернатор Николай Линченко, курирующий строительство, еженедельно проводит совещания по всем вводным объектам этого года», — сказал Болдырев.

По его словам, задача ведомства — осуществлять региональный государственный строительный надзор.

«Сейчас в Петербурге строится около 1000 объектов, которые контролирует Госстройнадзор. Эти здания и сооружения должны быть безопасны, то есть отвечать требованиям по пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности», — пояснил он.

Ранее, как сообщал портал «Невские новости», в Петербурге рассказали о планах по строительству новых социальных объектов к 2024 году.

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