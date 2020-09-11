В Петербурге рассказали о планах по строительству новых социальных объектов к 2024 году

Короткая ссылка
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о планах по строительству 180 новых социальных объектов к 2024 году.
В Петербурге рассказали о планах по строительству новых социальных объектов к 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские Новости» со ссылкой на данные пресс-службы Смольного.

К началу этого учебного года, по данным правительства города, было открыто девять школ и 22 детских сада. В планах — до конца года сдать ещё 60 общественных учреждений.

Александр Беглов отметил, что уже шестой год подряд Санкт-Петербург является лидером по вводу жилья в эксплуатацию. Так, за семь месяцев было введено в эксплуатацию 937 тыс. кв. м. Это почти на 15% больше, чем за такой же период времени прошлого года.

Также губернатор отметил, что вопрос долгостроев стал последовательно решаться. За два года сдано 45 объектов долгостроя.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в правительстве Калининградской области обсудили вопросы восстановления прав обманутых дольщиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить