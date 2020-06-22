В Калининградской области прокомментировали ситуацию с обманутыми дольщиками
- Губернатор Калининградской области Антон Алиханов / © Михаил Климентьев
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.
Губернатор Антон Алиханов утвердил дорожную карту, предусматривающую необходимые мероприятия.
Особое внимание участники совещания обратили на объекты, которые достраиваются в рамках соглашения, заключённого между областным правительством и фондом «Жилищное и социальное строительство Калининградской области».
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что власти Краснодара оценили ситуацию с долгостроями в городе.