В Калининградской области прокомментировали ситуацию с обманутыми дольщиками

Короткая ссылка
В правительстве Калининградской области обсудили вопросы восстановления прав обманутых дольщиков.
В Калининградской области прокомментировали ситуацию с обманутыми дольщиками
  • Губернатор Калининградской области Антон Алиханов / © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

Губернатор Антон Алиханов утвердил дорожную карту, предусматривающую необходимые мероприятия.

Особое внимание участники совещания обратили на объекты, которые достраиваются в рамках соглашения, заключённого между областным правительством и фондом «Жилищное и социальное строительство Калининградской области».

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что власти Краснодара оценили ситуацию с долгостроями в городе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить