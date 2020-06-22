В Калининградской области прокомментировали ситуацию с обманутыми дольщиками

В правительстве Калининградской области обсудили вопросы восстановления прав обманутых дольщиков.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

Губернатор Антон Алиханов утвердил дорожную карту, предусматривающую необходимые мероприятия.

Особое внимание участники совещания обратили на объекты, которые достраиваются в рамках соглашения, заключённого между областным правительством и фондом «Жилищное и социальное строительство Калининградской области».

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что власти Краснодара оценили ситуацию с долгостроями в городе.