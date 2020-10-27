В театре Ленсовета у более 10 актёров выявили коронавирус

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У более 10 актёров Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
В театре Ленсовета у более 10 актёров выявили коронавирус
  • ©lensov-theatre.spb.ru

«Есть заразившиеся, но фамилии я называть не буду. Мы заменяем спектакли в связи с болезнью людей, но пока еще ничего не отменяли. Среди заразившихся больше 10 человек», — сообщили в театре.

При этом там отметили, что «Михаил Боярский играет свои спектакли, он в порядке, с заболевшими не контактировал».

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 16 550 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время — 1 547 774.

Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.

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