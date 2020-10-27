В театре Ленсовета у более 10 актёров выявили коронавирус
- ©lensov-theatre.spb.ru
«Есть заразившиеся, но фамилии я называть не буду. Мы заменяем спектакли в связи с болезнью людей, но пока еще ничего не отменяли. Среди заразившихся больше 10 человек», — сообщили в театре.
При этом там отметили, что «Михаил Боярский играет свои спектакли, он в порядке, с заболевшими не контактировал».
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 16 550 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время — 1 547 774.
Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.