В Татарстане рассказали о реабилитации переболевших коронавирусом

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В Татарстане рассказали о восстановительных мерах для пациентов, перенёсших COVID-19.
В Татарстане рассказали о реабилитации переболевших коронавирусом
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«На 1 октября мы получили сводку от 52 лечебных профилактических учреждений Татарстана. Там прошли реабилитацию около 2,2 тыс. пациентов: примерно 900 человек получили лечение в профильных отделениях медицинской реабилитации, где мультидисциплинарная команда вела наших пациентов. И больше тысячи — на базе учреждений, приближенных к месту жительства», — цитирует «Реальное время» заведующего кафедрой реабилитологии и спортивной медицины КГМА Резеду Бодрову.

Она рассказала, что санаторий «Нехама» в Петровском был перепрофилирован для тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией. Там выделено 100 мест, 30 человек уже прошли восстановление.

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