В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Удмуртии зафиксировали 120 случаев COVID-19 за сутки, рассказали в республиканском оперативном штабе.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru.

Выписаны 137 человек.

За время пандемии проведено 489 769 исследований на коронавирус, в том числе 4953 теста за последние 24 часа.

Всего зарегистрировано 8504 заболевших, выздоровели — 6408.

Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 194 случая COVID-19 за сутки, в Ямало-Ненецком АО — 181, в Тюменской области — 135. Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на оперштаб.

Выздоровели 104 пациента в ХМАО, 68 — в Тюменской области, 67 — в ЯНАО.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае ещё на две недели продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

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