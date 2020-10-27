В Свердловской области развернули дополнительные койки для пациентов с COVID-19

В Свердловской области развернули дополнительные койки для пациентов с коронавирусом и ОРВИ.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Как отметили в оперштабе, речь идёт о резерве, который пока не будут использовать.

В частности, к перепрофилированным больницам добавятся места в Противотуберкулёзном диспансере, нефрологическом корпусе ГКДБ №9, центре «Бонум», Берёзовской ЦГБ, Институте дерматовенерологии и иммунопатологии, а также в нейрохирургическом и хирургическом корпусах ГКБ №40.

Также стало известно, что в Мурманской области сформировали шестикратный запас лекарств от коронавируса. Об этом сообщает ИА Nord-News.

«За счёт средств областного бюджета противовирусными препаратами обеспечиваются пациенты с COVID-19 и ОРВИ», — заявили в региональном оперштабе.

По данным на 26 октября, с начала пандемии лекарства получили 33 686 пациентов.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае ещё на две недели продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.