Эксперт оценила востребованность профессий по программам переобучения

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Директор Института профессионального кадровика, эксперт по трудовому законодательству Валентина Митрофанова оценила востребованность профессий по программам переобучения граждан.
Эксперт оценила востребованность профессий по программам переобучения
  • Pixabay

Как пояснила Митрофанова в беседе с телеканалом ОТР, службы занятости предлагают весьма большой список профессий, которые в будущем могут уйти с рынка предложений.

«Половина — это профессии, которые относятся к разряду уходящих», — суточнила она.

В  будущем, по мнению эксперта, будут востребованы специалисты инженерных профессий.

«Можно говорить, что для обучения нет никаких ограничений по возрасту, но психологическая неготовность нашего населения получать основательную инженерную новую профессию — это абсолютный факт», — заявила она.

Митрофанова также отметила, что работа по трудоустройству граждан сегодня выстроена весьма несистемно, поэтому исправить ситуацию могла бы централизованная программа, а не точечные действия в этом направлении.

Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.

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