В Томске рассказали о ситуации со льготной ипотекой

В Томске 3,7 тыс. заявок приняли банки на получение кредитов по льготной ипотеке под 6,5% годовых, более 2,6 тыс. заявок одобрено.

Об этом сообщает Vtomske.ru со ссылкой на данные оператора программы «ДОМ.РФ».

Общая сумма выданной льготной ипотеки по федеральной программе в регионе превышает 2,6 млрд рублей.

В среднем по льготной ипотеке томичи берут в банках 2,3 млн рублей.

Как сообщалось, действие программы продлено до 1 июля 2021 года.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию со льготной ипотекой.