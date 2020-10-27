В Томске рассказали о ситуации со льготной ипотекой
Об этом сообщает Vtomske.ru со ссылкой на данные оператора программы «ДОМ.РФ».
Общая сумма выданной льготной ипотеки по федеральной программе в регионе превышает 2,6 млрд рублей.
В среднем по льготной ипотеке томичи берут в банках 2,3 млн рублей.
Как сообщалось, действие программы продлено до 1 июля 2021 года.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию со льготной ипотекой.