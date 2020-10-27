В Роспотребнадзоре оценили риск роста заболеваемости COVID-19 весной

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная прокомментировала ситуацию с коронавирусом.
В Роспотребнадзоре оценили риск роста заболеваемости COVID-19 весной
  • РИА Новости

«Если проводить аналогии, то в течение зимнего периода, ближе к концу февраля — началу марта-апреля мы опять будем регистрировать рост заболеваемости как коронавирусной инфекцией, так и другими респираторными заболеваниями», — сказала Пшеничная в интервью каналу «Россия 24».

При этом она подчеркнула, что «всё зависит от того, насколько скрупулёзно и ответственно» граждане будут соблюдать введённые меры.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не изменится, то возможны дополнительные ограничения.

Специалист по биологической защите Георгий Фролов дал рекомендации по амбулаторному лечению при COVID-19.

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