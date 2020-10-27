В Роспотребнадзоре не исключили новых ограничений из-за коронавируса

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Если динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не изменится, то возможны дополнительные ограничения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В Роспотребнадзоре не исключили новых ограничений из-за коронавируса
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

«Если мы не справимся с этой фазой, то мы будем говорить о дополнительных ограничениях», — сказала она РИА Новости.

По её словам, нужно не допустить дальнейшего распространения заболевания, для этого необходимо беречь себя всеми доступными способами.

Ранее Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах. 

Регионам рекомендовано запретить с 23:00 до 06:00 развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания. Решение о принятии таких мер остаётся за региональными властями.


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