В Роспотребнадзоре не исключили новых ограничений из-за коронавируса

Если динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не изменится, то возможны дополнительные ограничения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если мы не справимся с этой фазой, то мы будем говорить о дополнительных ограничениях», — сказала она РИА Новости.

По её словам, нужно не допустить дальнейшего распространения заболевания, для этого необходимо беречь себя всеми доступными способами.

Ранее Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.

Регионам рекомендовано запретить с 23:00 до 06:00 развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания. Решение о принятии таких мер остаётся за региональными властями.





