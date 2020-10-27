Новосибирский губернатор извинился за проблемы с медпомощью в регионе

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников извинился перед жителями региона за проблемы с оказанием медицинской помощи в условиях второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующее заявление он сделал во время прямого эфира на официальной странице правительства области во «ВКонтакте».

«Понимаю всю сложность ситуации, особенно на прошлой, позапрошлой неделе. Я хотел бы извиниться перед жителями региона и хочу успокоить, что система здравоохранения готова к дальнейшему развитию событий. Региональное правительство ситуацию контролирует и отслеживает», — сказал он (5:36).

По его словам, вторая волна оказалась намного интенсивнее, чем первая.

«Если первая волна фактически поднималась два месяца и в течение этих двух месяцев у нас была возможность развернуть 2 тыс. специализированных коек, то осенью с 18 сентября за три недели фактически мы вынуждены были перепрофилировать в два раза больше медицинских организаций», — отметил губернатор (4:08).

Вместе с этим он добавил, что к настоящему моменту регион вышел «на мощность более 5 тыс. мест в наших больницах».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что система здравоохранения страны в настоящий момент работает на полную мощность из-за ситуации с коронавирусом.