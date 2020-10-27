Путин продлил автоматическое начисление выплат на детей до 1 марта

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2021 года автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребёнка до трёх лет. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данные положения уже действовали с 1 апреля в течение полугода: выплаты на детей, которые предоставляются при среднедушевом доходе семьи не более двух прожиточных минимумов, продлевались автоматически.

С 2 октября вновь стала работать норма, которая требует подавать заявление.

Ранее Путин предложил повысить больничные пособия родителям детей до семи лет, а также увеличить помощь несовершеннолетним, чьи родители не платят алименты.