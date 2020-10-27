Путин продлил автоматическое начисление выплат на детей до 1 марта
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Данные положения уже действовали с 1 апреля в течение полугода: выплаты на детей, которые предоставляются при среднедушевом доходе семьи не более двух прожиточных минимумов, продлевались автоматически.
С 2 октября вновь стала работать норма, которая требует подавать заявление.
Ранее Путин предложил повысить больничные пособия родителям детей до семи лет, а также увеличить помощь несовершеннолетним, чьи родители не платят алименты.