В Минздраве рассказали о ситуации с абортами в России

Заместитель главы Минздрава России Олег Слагай рассказал о ситуации с абортами в стране.

По его словам, благодаря работе ведомства с общественными организациями и религиозными объединениями количество абортов в России за последние пять лет сократилось.

«Надо сказать, что эта работа приносит свои плоды. За последние пять лет количество абортов сократилось в нашей стране на 29,9%», — цитирует его ТАСС.

В ноябре 2019 года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что статистика по числу абортов в России демонстрирует существенное снижение.