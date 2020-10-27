В Минздраве рассказали о ситуации с абортами в России

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Заместитель главы Минздрава России Олег Слагай рассказал о ситуации с абортами в стране.
В Минздраве рассказали о ситуации с абортами в России
  • Pixabay

По его словам, благодаря работе ведомства с общественными организациями и религиозными объединениями количество абортов в России за последние пять лет сократилось.

«Надо сказать, что эта работа приносит свои плоды. За последние пять лет количество абортов сократилось в нашей стране на 29,9%», — цитирует его ТАСС.

В ноябре 2019 года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что статистика по числу абортов в России демонстрирует существенное снижение.

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