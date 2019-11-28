Голикова рассказала о снижении числа абортов в России

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что статистика по числу абортов в России демонстрирует существенное снижение.
Голикова рассказала о снижении числа абортов в России
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«За последние 18 лет число искусственных прерываний беременности снизилось в три раза», — цитирует Интерфакс Голикову.

По её словам, в 2000 году показатель числа проведённых в учреждениях системы здравоохранения России абортов превышал 2 млн, в то время как в прошлом году была проведена 661 тыс. таких операций.

Ранее сообщалось, что больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, Туве и Сахалинской области

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