Названы регионы России с самым большим количеством абортов

Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, Туве и Сахалинской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные статистического сборника Минздрава России за 2018 год.

«Аборты на тысячу женщин фертильного возраста в 2018 году: Еврейская автономная область — 35,6, Республика Тыва — 34,5, Сахалинская область — 32,2», — отмечается в сборнике.

Меньше всего абортов в 2018 году было сделано в республиках Ингушетия и Дагестан, а также в Москве.

В апреле вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране ежегодно фиксируется более 750 тысяч абортов. Также она добавила, что в настоящее время «преимущественный возраст первородящей матери — 25—34 года.

В январе депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Пятым каналом предложил приравнять аборты к убийству.