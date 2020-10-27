Депутат Госдумы прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19

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Депутат Госдумы Алексей Куринный рассказал, при каких условиях может встать вопрос о массовой обязательной вакцинации от коронавируса.
Депутат Госдумы прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19
  • РИА Новости

«Обязательная вакцинация — это мера чрезвычайного характера. Это достаточно жёсткое покушение на права человека, на его свободу решений», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, пока ещё цивилизованные страны к такому методу не прибегали.

«Я думаю, что если это можно будет внедрить, то только в самом крайнем случае, в случае какой-то серьёзной угрозы для жизни большого количества населения», — сказал он.

Как считает Куринный, прививка должна быть добровольным решением каждого.

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