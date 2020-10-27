Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае

В Минздраве Красноярского края сообщили, что восемь человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Ермаковском районе региона.

Как указывает ТАСС, шестерых пострадавших в аварии госпитализировали.

«Шесть человек были госпитализированы в районную больницу, они находятся в состоянии средней тяжести. Угрозы жизни нет. Двоим пострадавшим была оказана помощь в больнице, и они отпущены на амбулаторное лечение», — указал представитель ведомства.

Уточняется, что среди пострадавших один подросток.

Агентство отмечает, что микроавтобус попал в ДТП на 497-м километре автодороги «Енисей», когда направлялся в Кызыл. В результате ДТП пострадали водитель и семь пассажиров.

Ранее четыре человека, в том числе четырёхлетний ребёнок, погибли в Емельяновском районе Красноярского края в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком.