Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае
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Как указывает ТАСС, шестерых пострадавших в аварии госпитализировали.
«Шесть человек были госпитализированы в районную больницу, они находятся в состоянии средней тяжести. Угрозы жизни нет. Двоим пострадавшим была оказана помощь в больнице, и они отпущены на амбулаторное лечение», — указал представитель ведомства.
Уточняется, что среди пострадавших один подросток.
Агентство отмечает, что микроавтобус попал в ДТП на 497-м километре автодороги «Енисей», когда направлялся в Кызыл. В результате ДТП пострадали водитель и семь пассажиров.
Ранее четыре человека, в том числе четырёхлетний ребёнок, погибли в Емельяновском районе Красноярского края в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком.