В России за сутки проведено более 400 тысяч тестов на коронавирус
- АГН «Москва»
- © Андрей Никеричев
«За последние сутки проведено 402 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 27 октября остаются 355 396 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram.
Уточняется, что всего в России проведено более 58,2 млн тестов на коронавирус.
Ранее в Роспотребнадзоре объяснили ошибки в результатах тестов на COVID-19.
В июне руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев в беседе с kp.ru прокомментировал вероятность повторного заболевания коронавирусной инфекцией.