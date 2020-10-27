В России за сутки проведено более 400 тысяч тестов на коронавирус

В России за сутки проведено 402 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«За последние сутки проведено 402 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 27 октября остаются 355 396 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram.

Уточняется, что всего в России проведено более 58,2 млн тестов на коронавирус.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили ошибки в результатах тестов на COVID-19.

В июне руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев в беседе с kp.ru прокомментировал вероятность повторного заболевания коронавирусной инфекцией.