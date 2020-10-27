Счётная палата усомнилась в росте прожиточного минимума пенсионеров

Короткая ссылка
Счётная палата России прокомментировала изменение методики расчёта прожиточного минимума пенсионера (ПМП).
Счётная палата усомнилась в росте прожиточного минимума пенсионеров
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Как указывает ТАСС, соответствующие оценки были опубликованы в заключении госоргана к проекту бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.

По мнению экспертов Счётной палаты, новая методика не обеспечит ежегодный рост ПМП. Так, например, специалисты указывают, что если ПМП не меняется в соответствующем регионе России в течение нескольких лет, то это «может привести к уменьшению размера пенсионных выплат в очередном году по сравнению с текущим годом».

«Так, в 2020 году величина ПМП осталась на уровне 2019 года в 24 субъектах Российской Федерации, из них 9 субъектов Российской Федерации, в которых размер ПМП не менялся с 2018 года. В результате в этих 24 субъектах... общее увеличение пенсионных выплат у 96,4 % получателей ФСД (федеральная социальная доплата) составило от 0 до 10 рублей», — говорится в документе.

Как указывает агентство, с 2021 года в России будет изменена методика расчёта прожиточного минимума, в том числе ПМП. Он составит 86% величины прожиточного минимума на душу населения, который будет определяться соотношением с медианным среднедушевым доходом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионеров в городе в 2021 году до 13 496 рублей.

25 сентября заксобрание Пермского края увеличило прожиточный минимум для пенсионеров в регионе до 9124 рублей

24 сентября «Реальное время» передавало, что по решению Госсовета Татарстана прожиточный минимум для пенсионеров в республике на 2021 год составит 8232 рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить