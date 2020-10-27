Счётная палата усомнилась в росте прожиточного минимума пенсионеров

Счётная палата России прокомментировала изменение методики расчёта прожиточного минимума пенсионера (ПМП).

Как указывает ТАСС, соответствующие оценки были опубликованы в заключении госоргана к проекту бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.

По мнению экспертов Счётной палаты, новая методика не обеспечит ежегодный рост ПМП. Так, например, специалисты указывают, что если ПМП не меняется в соответствующем регионе России в течение нескольких лет, то это «может привести к уменьшению размера пенсионных выплат в очередном году по сравнению с текущим годом».

«Так, в 2020 году величина ПМП осталась на уровне 2019 года в 24 субъектах Российской Федерации, из них 9 субъектов Российской Федерации, в которых размер ПМП не менялся с 2018 года. В результате в этих 24 субъектах... общее увеличение пенсионных выплат у 96,4 % получателей ФСД (федеральная социальная доплата) составило от 0 до 10 рублей», — говорится в документе.

Как указывает агентство, с 2021 года в России будет изменена методика расчёта прожиточного минимума, в том числе ПМП. Он составит 86% величины прожиточного минимума на душу населения, который будет определяться соотношением с медианным среднедушевым доходом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионеров в городе в 2021 году до 13 496 рублей.

25 сентября заксобрание Пермского края увеличило прожиточный минимум для пенсионеров в регионе до 9124 рублей

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