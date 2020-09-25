В Прикамье повысили прожиточный минимум для пенсионеров

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Законодательное собрание Пермского края увеличило прожиточный минимум для пенсионеров в регионе до 9124 рублей.
В Прикамье повысили прожиточный минимум для пенсионеров
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Как сообщает сайт properm.ru, годом ранее прожиточный минимум составлял 8777 рублей.

Установление прожиточного минимума необходимо, чтобы пенсионеры могли получать социальные доплаты, если уровень их пенсии недостаточен. Доплата будет осуществляться за счёт средств федерального бюджета.

Размер прожиточного минимума для пенсионера определяется через оценку величины прожиточного минимума за текущий год и регионального индекса потребительских цен, в том числе на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», по решению Госсовета Татарстана прожиточный минимум для пенсионеров в республике на 2021 год составит 8232 рубля.

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