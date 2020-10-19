Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионеров в городе в 2021 году до 13 496 рублей. Соответствующий документ размещён пресс-службой столичного правительства.

«Установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год в размере 13 496 рублей», — говорится в документе.

Кроме того, документом признаётся утратившим силу с 1 января 2021 года закон от 30 октября 2019 года об установлении прожиточного минимума пенсионера на 2020 год.

Как пишет ТАСС, ранее депутаты Мосгордумы на заседании поддержали проект закона.

Ранее заксобрание Пермского края увеличило прожиточный минимум для пенсионеров в регионе до 9124 рублей.

В конце сентября «Реальное время» передавало, что по решению Госсовета Татарстана прожиточный минимум для пенсионеров в республике на 2021 год составит 8232 рубля.