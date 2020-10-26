Диетолог рассказала о пользе магния для здоровья

Короткая ссылка
Диетолог Маргарита Королёва рассказала о пользе магния для здоровья.
Диетолог рассказала о пользе магния для здоровья
  • Pixabay

«Магний участвует в 350 химических реакциях организма. Он помогает клеткам производить энергию, поддерживает иммунитет, активирует ферментативные системы. Необходим для нормальной работы нервной системы», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, магний способен менять настроение: дефицит приводит к хмурому настроению, стрессу, а нормальные показатели способствуют хорошему самочувствию.

Как считает Королёва, с особым вниманием к магнию следует отнестись тем, кто часто занят работой, постоянно недосыпает и питается несбалансированно.

«Много магния не бывает, а дефицит нужно обязательно пополнять. Особенно в осенний и зимний периоды. Магний хорошо усваивается через кожу, можно наносить в виде спрея или принимать ванны», — добавила она.

Ранее врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал о продуктах, которые можно есть перед сном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить