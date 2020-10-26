Диетолог рассказала о пользе магния для здоровья

Диетолог Маргарита Королёва рассказала о пользе магния для здоровья.

«Магний участвует в 350 химических реакциях организма. Он помогает клеткам производить энергию, поддерживает иммунитет, активирует ферментативные системы. Необходим для нормальной работы нервной системы», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, магний способен менять настроение: дефицит приводит к хмурому настроению, стрессу, а нормальные показатели способствуют хорошему самочувствию.

Как считает Королёва, с особым вниманием к магнию следует отнестись тем, кто часто занят работой, постоянно недосыпает и питается несбалансированно.

«Много магния не бывает, а дефицит нужно обязательно пополнять. Особенно в осенний и зимний периоды. Магний хорошо усваивается через кожу, можно наносить в виде спрея или принимать ванны», — добавила она.

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