В Ставропольском крае рассказали о ходе прививочной кампании против гриппа

Участие в прививочной кампании против гриппа в Ставропольском крае приняли 595 тыс. человек, что составляет треть от плана.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в край поступило 836 тыс. доз вакцины, в том числе 300 тыс. доз для детей и беременных женщин.

«До конца года на Ставрополье планируется привить не менее 1,5 млн жителей региона. В первую очередь это дети, студенты, беременные женщины, работники ряда организаций из группы риска», — рассказали в ведомстве.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге сделали прививку от гриппа более 1,6 млн человек, в том числе свыше 246 тыс. детей.