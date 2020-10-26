Су-27 перехватил над Балтийским морем немецкий и американский самолёты

Российский истребитель Су-27 сопроводил над водами Балтийского моря американский самолёт-разведчик U-2S и германский самолёт патрульной авиации Р-3С Orion. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России.

Отмечается, что российские средства воздушного контроля обнаружили две приближающиеся к российской границе воздушные цели. Для их сопровождения был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.

«Экипаж российского истребителя последовательно идентифицировал воздушные цели как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии и самолёт-разведчик U-2S ВВС США, после чего сопроводил их над акваторией Балтийского моря», — приводит ТАСС сообщение.

В начале октября сообщалось, что российский истребитель перехватил немецкий патрульный самолёт и самолёт-разведчик Швеции над Балтийским морем.