Су-27 перехватил самолёты ФРГ и Швеции над Балтийским морем

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Российский истребитель перехватил немецкий патрульный самолёт и самолёт-разведчик Швеции над Балтийским морем.
Су-27 перехватил самолёты ФРГ и Швеции над Балтийским морем
  • РИА Новости

5 октября над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к границе России две воздушные цели.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России.

Экипаж идентифицировал воздушные цели как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и самолёт-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции и сопроводил их над акваторией Балтийского моря.

28 сентября сообщалось, что Су-27 подняли на перехват патрульных самолётов США и ФРГ над Балтикой.

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