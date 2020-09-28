Су-27 подняли на перехват патрульных самолётов США и ФРГ над Балтикой

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Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват патрульных самолётов США и Германии над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России.
Су-27 подняли на перехват патрульных самолётов США и ФРГ над Балтикой
  • © пресс-служба Минобороны РФ

28 сентября российские радиолокационные станции засекли над нейтральными водами Балтийского моря две воздушные цели, направляющиеся к границе России, после чего на их перехват был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил Балтийского флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии и сопроводил их над акваторией Балтийского моря», — приводит сообщение ТАСС.

Нарушения границы России допущено не было.

Ранее начальник российского Генерального штаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов в беседе с RT рассказал, что за последний месяц около 30 самолётов стратегической авиации НАТО пролетали вблизи границ России.

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