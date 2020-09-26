Герасимов прокомментировал полёты самолётов НАТО у границ России

Начальник российского Генерального штаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов в беседе с RT прокомментировал полёты самолётов НАТО у границ России.

«За последний месяц мы наблюдали полёты порядка 30 самолётов стратегической авиации НАТО вблизи наших границ. Это и над акваториями Чёрного и Балтийского морей, Северного Ледовитого океана, и на востоке нашей страны. Они проходят вблизи наших границ, отрабатывают какие-то свои упражнения. Конечно, мы реагируем на эти вещи. Мало того, мы тренируем все наши дежурные смены, боевые расчёты и противовоздушной обороны, и авиации, и пунктов управления по полётам таких самолётов. И мы предлагали в своё время — и год, и два назад — руководству и НАТО, и Вооружённых сил США рассмотреть вопросы и уточнить имеющиеся соглашения по предотвращению опасной военной деятельности в воздухе и на море», — рассказал Герасимов.

Он пояснил, что «дело в том, что такие соглашения существуют, они подписаны, но там не указаны, в частности, некоторые детали: интервалы для сближения, дистанция для сближения воздушных судов и морских кораблей, порядок действий и так далее».

«Значит, эти наши обращения остались без ответа. То есть мы видим, что руководство НАТО и Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки такая ситуация как бы устраивает. Нас она не устраивает. Мы не хотим каких-то инцидентов, которые могут привести к конфликтным ситуациям. Поэтому наши военные лётчики и командиры кораблей военно-морского флота ведут себя сдержанно и в соответствии с действующими международно-правовыми документами», — заявил он.

24 сентября сообщалось, что российский истребитель Су-27 поднимался на перехват американского стратегического бомбардировщика B-52H, который приближался к российской границе со стороны Польши.