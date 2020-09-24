Су-27 поднимался в воздух для перехвата бомбардировщика США

Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват американского стратегического бомбардировщика B-52H, который приближался к российской границе со стороны Польши. Об этом информирует Министерство обороны России.

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РИА Новости

«24 сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Польши обнаружен стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, приближающийся к государственной границе России», — заявили в ведомстве. Для недопущения нарушения американским самолётом границы России в воздух был поднят Су-27 Западного военного округа. После удаления B-52H от госграницы России Су-27 вернулся на аэродром базирования. 18 сентября Су-27 перехватил над Чёрным морем патрульный самолёт США.