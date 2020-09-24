Су-27 поднимался в воздух для перехвата бомбардировщика США
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- РИА Новости
«24 сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Польши обнаружен стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, приближающийся к государственной границе России», — заявили в ведомстве.
Для недопущения нарушения американским самолётом границы России в воздух был поднят Су-27 Западного военного округа.
После удаления B-52H от госграницы России Су-27 вернулся на аэродром базирования.
18 сентября Су-27 перехватил над Чёрным морем патрульный самолёт США.