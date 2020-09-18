Су-27 перехватил над Чёрным морем патрульный самолёт США

Российский истребитель Су-27 поднимался на сопровождение над Чёрным морем самолёта патрульной авиации США.

Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

В центре отметили, что 18 сентября радарами над нейтральными водами Чёрного моря была обнаружена приближающаяся к госгранице России воздушная цель.

«В воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и сопроводил его над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Су-27 поднимался на перехват военных бортов США и Швеции над Балтикой.