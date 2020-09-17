Су-27 поднимался на перехват военных бортов США и Швеции над Балтикой

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Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват американского и шведского военных самолётов над Балтийским морем.
Су-27 поднимался на перехват военных бортов США и Швеции над Балтикой
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«17 сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе России две воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — сообщает Национальный центр обороны Российской Федерации.

Су-27 идентифицировал воздушные цели как самолёт базовой патрульной авиации P-8A Poseidon ВМС США и самолёт-разведчик.

Ранее сообщалось, что Су-27 перехватил над Чёрным морем военные самолёты Великобритании и США.

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