Су-27 перехватил над Чёрным морем военные самолёты Великобритании и США

Российский истребитель Су-27 перехватил над Чёрным морем два военных самолёта Великобритании и США.

Радарами Вооружённых сил России над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены две приближающиеся к госгранице воздушные цели.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС Великобритании и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и сопроводил их над акваторией Чёрного моря», — приводит ТАСС сообщение Национального центра управления обороной России.

Ранее сообщалось, что МиГ-31 перехватил два бомбардировщика США над Беринговым морем.