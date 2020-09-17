МиГ-31 перехватил два бомбардировщика США над Беринговым морем

Российский истребитель МиГ-31 вылетал на перехват двух американских бомбардировщиков B-1B над акваторией Берингова моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России.

Отмечается, что 17 сентября российские средства контроля воздушного пространства обнаружили две воздушные цели над нейтральными водами Берингова моря, которые приближались к границе России.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота», — приводит сообщение ТАСС.

Цели были идентифицированы как два стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США.

Российский истребитель сопроводил их над акваторией Берингова моря и вернулся на аэродром базирования, после того как американские самолёты удалились от государственной границы России.

Ранее Су-27 перехватил самолёты США и Великобритании над Чёрным морем.