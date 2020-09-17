МиГ-31 перехватил два бомбардировщика США над Беринговым морем
- РИА Новости
Отмечается, что 17 сентября российские средства контроля воздушного пространства обнаружили две воздушные цели над нейтральными водами Берингова моря, которые приближались к границе России.
«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота», — приводит сообщение ТАСС.
Цели были идентифицированы как два стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США.
Российский истребитель сопроводил их над акваторией Берингова моря и вернулся на аэродром базирования, после того как американские самолёты удалились от государственной границы России.
Ранее Су-27 перехватил самолёты США и Великобритании над Чёрным морем.