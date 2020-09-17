МиГ-31 перехватил два бомбардировщика США над Беринговым морем

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Российский истребитель МиГ-31 вылетал на перехват двух американских бомбардировщиков B-1B над акваторией Берингова моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России.
МиГ-31 перехватил два бомбардировщика США над Беринговым морем
  • РИА Новости

Отмечается, что 17 сентября российские средства контроля воздушного пространства обнаружили две воздушные цели над нейтральными водами Берингова моря, которые приближались к границе России.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота», — приводит сообщение ТАСС. 

Цели были идентифицированы как два стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США.

Российский истребитель сопроводил их над акваторией Берингова моря и вернулся на аэродром базирования, после того как американские самолёты удалились от государственной границы России.

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