Более 1,4 млн москвичей получили доступ к электронным медкартам с начала года

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Более 1,4 млн москвичей получили доступ к электронным медицинским картам с начала 2020 года.
Более 1,4 млн москвичей получили доступ к электронным медкартам с начала года
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Такой сервис удобен и для врачей, и для пациентов, поэтому мы постоянно работаем над его развитием и добавляем новые функции», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сервис разработан Департаментом здравоохранения, Комитетом государственных услуг и Департаментом информационных технологий.

В конце июня электронная медкарта стала доступна и со смартфонов — в мобильном приложении «ЕМИАС.Инфо».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице пользователи загрузили более 50 тыс. документов в цифровые медицинские карты.

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