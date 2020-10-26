Власти Подмосковья призвали жителей старше 50 лет проявлять внимательность из-за пандемии

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал жителей старше 50 лет проявлять внимательность в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Власти Подмосковья призвали жителей старше 50 лет проявлять внимательность из-за пандемии
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Об этом сообщает телеканал «360».

«Нужно обратиться ещё раз к старшему поколению, чтобы они были предельно внимательны. Постоянный контроль поможет нам сохранить огромное количество жизней», — сказал он во время еженедельного совещания.

По словам губернатора, COVID-19 наиболее опасен для старшего поколения.

«75% пациентов — люди старше 50 лет, 45% — люди 65+. Это наши пенсионеры, те, о ком мы должны дополнительно позаботиться и проявить внимание», — отметил Воробьёв.

Он добавил, что именно поэтому важны и маски, и разъяснения.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 17 347 случаев COVID-19.

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